Drive to Zero : le premier rassemblement de l’écosystème de la mobilité décarbonée

Pour faire face à l’urgence climatique, le législateur réclame la décarbonation de la mobilité à moyen terme. Afin d'accompagner et faciliter cette mutation sans précèdent, Infopro Digital organisera, en avril prochain, le salon Drive to Zero.

Le groupe de communication Infopro Digital, éditeur d'Auto Infos, Décision Atelier, L'Automobile & L'Entreprise et quatrième organisateur de salons professionnels en France, organisera à Paris, du 6 au 8 avril 2023, au Grand Palais Éphémère, le salon européen Drive to Zero, premier rassemblement des acteurs engagés dans la décarbonation des transports. Un rendez-vous que se veut annuel.

Avec la création de ce nouveau salon, Infopro Digital souhaite accompagner l’ensemble des parties prenantes sur le chemin du déploiement de la mobilité bas carbone. Ce premier rendez-vous mettra ainsi en relation les acteurs publics et les entreprises pour répondre aux défis du déploiement en matière d’équipements et d’infrastructures, d’usages et de pratiques nouvelles mais également de financement et d’accessibilité des solutions.

« En tant qu’organisateur du salon des maires et des collectivités locales et propriétaire de plateformes d’information dédiées aux professionnels de l’automobile et de l’industrie, le groupe Infopro Digital, avec ses partenaires, dispose d’une parfaite connaissance des attentes et des enjeux auxquels font face les décideurs de ces univers. Ce rendez-vous va faciliter leur rencontre et conduire à la prise d’engagements concrets », explique Stéphanie Gay-Torrente, directrice du salon.

Sensibiliser, convaincre et donner la possibilité d’agir positivement et rapidement, telles sont les ambitions de ce grand évènement réalisé en partenariat avec une douzaine organisations dont Mobilians, l’Avere, la FNTR, la FNCCR ou encore l’URF.

Le salon de 10 000 m2, avant tout professionnel, mais aussi ouvert au grand public, proposera des stands, des univers thématiques, une galerie de solutions et des conférences internationales. Des essais routiers seront également au programme. Sans oublier des espaces de networking propices aux rendez-vous d’affaires.

Les organisateurs attendent plus de 150 exposants (énergéticiens, constructeurs, acteurs de services de mobilité et de SAV, financeurs, assureurs, organismes de formation, fabricants d’infrastructures de recharges…) et 15 000 visiteurs (professionnels des services de l’automobile, responsables de collectivités, opérateurs de transports, élus, acheteurs privés et publics, professionnels de l’immobilier…).