Drive to Zero : les professionnels de la mobilité décarbonée ont rendez-vous au Grand Palais Éphémère les 6, 7 et 8 avril 2023

Si l'on se réfère à la feuille de route proposée par la Commission européenne à l'été 2021 dans son pack Fit for 55, la commercialisation des véhicules thermiques sera interdite en Europe en 2035. Un objectif renforcé dans les grandes villes européennes par la mise en place progressive de zones à faibles émissions (ZFE). Pour répondre à cet enjeu, un nouvel écosystème s’organise. Drive to Zero se présente comme le premier événement pour rassembler les acteurs engagés dans le déploiement de la mobilité décarbonée.

Un nouvel écosystème zéro carbone se met en place

D'ici à cette date, cette mobilité tend inexorablement vers le zéro carbone à travers les motorisations électriques et probablement hydrogènes. Cette transformation inédite crée un nouvel écosystème zéro carbone. De l'industrie aux villes, en passant par les énergies et les infrastructures de recharge ou encore la filière amont et aval de l'automobile.

Rappelons que depuis le début du XXe siècle, la mobilité individuelle se résume majoritairement à l’automobile et aux infrastructures routières. La prise en compte du changement climatique, né des Accords de Paris en 2015, a donné naissance à l’objectif européen de réduction des émissions de CO2 ou Green Deal qui vise la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Ce paquet législatif accélère la mutation de la mobilité individuelle vers les nouvelles mobilités décarbonées. Un nouvel écosystème est en préparation, il va révolutionner l’ensemble des habitudes de mobilité, tant avec les véhicules électriques, le transport collectif décarbonée, ou encore les moyens de déplacement individuels comme le vélo ou encore la trottinette.

« Pour s'adapter à l'impératif climatique, accélérons la mobilité décarbonée, explique Stéphanie Gay Directrice du pôle salons et congrès Collectivités et Immobilier chez Infopro Digital. À l’horizon 2035, la commercialisation des véhicules thermiques sera tout simplement interdite en Europe. Nos habitudes de mobilité vont être révolutionnées alors que la voiture reste un moyen de transport dominant ». Et d'ajouter : « Pour répondre à cet enjeu, un nouvel écosystème s’organise. Drive to Zero se présente comme le premier événement pour rassembler les acteurs engagés dans le déploiement de la mobilité décarbonée ».

La mobilité en ville et dans l'ensemble des territoires

Pour se constituer, ce nouvel écosystème doit à la fois s’appuyer sur les territoires en ville ou hors des agglomérations à travers des points de recharge et des infrastructures qui permettront un accès aux nouvelles énergies décarbonées.

Pour répondre à ces profonds changements, Drive to Zero se présente comme le premier événement qui rassemble l’ensemble de ce nouvel écosystème nécessaire au déploiement de la mobilité bas carbone. Il se tiendra pour sa première édition au Grand Palais Éphémère de Paris les 6, 7 et 8 avril 2023. Cette exposition d’envergure européenne présentera les solutions pour le déploiement de la mobilité bas carbone, à l’échelle du territoire national et européen.

Drive to Zero permettra la réunion de tous les acteurs de cet écosystème zéro carbone : les décideurs territoriaux et industriels, à la recherche d’infrastructures, de véhicules, d’équipements, de solutions de mobilité, et de services permettant de réduire l’impact environnemental et les nuisances liées aux déplacements, les entreprises et les professionnels acheteurs de solutions de mobilité et aussi les professionnels de l’automobile des filières amont et aval.

Un laboratoire des innovations et des solutions pratiques

L’exposition du salon présentera les innovations développées par les acteurs industriels engagés dans le déploiement de la mobilité bas carbone : les infrastructures adaptées, les véhicules bas carbones, l’énergie, l’environnement digital, la production et le cycle de vie du véhicule, l’approvisionnement, et l’accessibilité.