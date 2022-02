Driveco simplifie la recharge avec sa nouvelle application

Disponible pour les téléphones iOS et Android, ce nouvel outil permet de visualiser la disponibilité en temps réel des points de charge et d'identifier ceux à proximité. Pour choisir sa borne, chaque automobiliste dispose des informations utiles : géolocalisation, type de prise et puissance de recharge, tarifs et horaires d'ouverture des stations. L'utilisateur peut enfin suivre l'évolution de sa charge depuis son téléphone et l'arrêter à tout moment.

Bien qu'accessible gratuitement et sans inscription, ouvrir un compte sur l'application permet de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires comme le suivi des consommations et du budget transport, une vue sur l'historique de recharges et l'enregistrement du moyen de paiement.

« Notre ambition, explique Ion Leahu-Aluas, directeur général de Driveco, est d'offrir à nos clients le meilleur service de recharge du marché. Dans cette perspective, l'application enrichit l'expérience utilisateur en rendant sa vie en électrique plus simple. L'application est d'autant plus essentielle et utile que notre réseau s'étend rapidement. Il a plus que doublé en un an, et nous prévoyons un nouveau doublement en 2022 ».