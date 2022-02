DS Automobiles complète la gamme de la routière DS 9

Un peu moins d'un an après son lancement commercial en France, la grande berline premium reçoit le renfort de deux nouvelles motorisations hybrides rechargeables de 250 et 360 chevaux.

Le constructeur premium français DS Automobiles renforce la palette de motorisations de sa routière DS 9. Initialement commercialisée en thermique - en faisant l'impasse sur les blocs Diesel BlueHDi pour ne conserver qu'un unique bloc essence PureTech - et en hybride rechargeable, le modèle reçoit le soutien de deux nouvelles mécaniques électrifiées plus puissantes.

Si le quatre-cylindres 1.6 l PureTech 225 ch et la version E-Tense 225 associant un quatre-cylindres 1.6 l développant 180 ch et un bloc électrique de 81 kW (110 ch) restent au catalogue, celui-ci s'enrichit des déclinaisons E-Tense 250 et E-Tense 4x4 360 ch. La première des deux embarque la même association thermique-électrique que la version d'entrée de gamme, à ceci près qu'elle voit son 1.6 l être gonflé à 200 ch. Autre différence, la batterie lithium-ion affiche 15,6 kWh de capacité (contre 11,9 kWh). Soit de quoi accroître l'autonomie en mode zéro émission qui passe ainsi de 58 à 70 kilomètres.

Deux finitions au catalogue

Préparées dans l'usine de Poissy, les versions E-Tense 4x4 360 reçoivent deux moteurs électriques en plus du thermique. Le véhicule embarque toujours un quatre-cylindres 1.6 l de 200 ch mais il est associé à un bloc électrique de 81 kW (110 ch) intégré à la boîte de vitesse et situé à l'avant et à un second de 83 kW (113 ch), placé sur le train arrière. L'ensemble faisant donc de la routière une quatre roues motrices. La batterie toutefois conserve une capacité de 11,9 kWh.