DS Automobiles : la nouvelle DS7 débarque en France

La Nouvelle DS 7 arrive en DS STORE en France dès le vendredi 16 septembre 2022. Avec comme baseline "la raffinement pour seul guide", DS Automobiles propose une nouvelle version de son modèle iconique sorti pour la première fois en 2017. L'appellation "DS7 Crossback" disparaît au profil de "Nouvelle DS7". Au niveau des tarifs, il faudra compter 44 700 euros pour la Nouvelle DS 7 BlueHDi 130 Automatique BASTILLE jusqu'à 78 400 euros pour la version E-TENSE 4x4 360 LA PREMIÈRE.

Tout en restant un SUV positionné sur le segment C-SUV premium, Nouvelle DS7 devrait permettre à la marque de consolider son développement dans l'Hexagone. A l'occasion des essais internationaux qui ont démarré le 12 septembre 2022 sur les routes de l'arrière pays niçois, le nouveau directeur de la marque en France Joël Verany a rappelé "que DS représentait désormais un réseau solide en France, fort de 171 points de vente à travers un concept premium DS Store qui fonctionnait parfaitement". Et d'ajouter : "Nous avons immatriculé 11 372 unités au premier semestre 2022, ce qui représente 10% du marché premium tout en affichant une progression de 0,6 point malgré les difficultés de livraison".

A noter que Nouvelle DS7 représente aujourd'hui 34% des ventes de la marque en France juste derrière la DS4 (37%) puis la DS3 Crossback (26%) et la DS9 (3%). Avec sa motorisation PHEV baptisée E-Tense, la Nouvelle DS7 est le modèle hybride rechargeable le plus vendu en France sur le segment premium. "L'enjeu avec Nouvelle DS7 est de conserver cette première place", ajoute Joël Verany.

Au premier coup d'oeil, il est difficile de voir de grandes différences extérieures entre la DS7 Crossback et ce nouveau modèle, même si le caractère de Nouvelle DS 7 se forge à travers des évolutions marquantes à l’avant comme à l’arrière. La face avant entièrement nouvelle se dévoile par des lignes plus incisives qui font évoluer l’équilibre de chaque élément. La signature lumineuse évolue avec un regard encore plus expressif. La combinaison de nouveaux projecteurs affinés DS PIXEL LED VISION 3.0 et de feux de jour DS LIGHT VEIL est fluide et réalisée dans un esprit haute-couture.