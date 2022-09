DS Automobiles remanie le DS 3 Crossback

Arrivant sur ses quatre années de commercialisation, le SUV citadin de la marque premium de Stellantis a droit à un nouveau coup de crayon. La version électrique E-Tense gagne quant à elle un ensemble moteur/batterie plus conséquent.

La gamme DS Automobiles gagne encore plus en cohérence. Succédant à la citadine DS 3 – qui a connu entre 2009 et 2019 un joli succès avec près de 500 000 exemplaires écoulés – sans toutefois la remplacer, le petit SUV DS 3 Crossback était l’une des vedettes du Mondial de l’Automobile en 2018. Quatre ans donc après sa présentation sur le salon parisien et sa commercialisation, le véhicule passe naturellement par la case restylage.

À cette occasion, il simplifie sa dénomination. Exit donc l’appellation « Crossback ». Le modèle d’entrée de gamme de DS Automobiles redevient simplement DS 3. Un choix cohérent après l’abandon récent de ce qualificatif à l'occasion du restylage du grand SUV DS 7.

Quelles évolutions stylistiques ?

Évoluant toujours au sein du très compétitif segment des SUV citadins, le nouveau DS 3 met sa face avant en conformité avec les dernières productions DS Automobiles et notamment le style initié par la compacte DS 4. Ainsi, le véhicule manie désormais le chrome avec davantage de parcimonie. Les boucliers ont été revus, la calandre a été légèrement agrandie : elle se fait plus anguleuse aussi. Une évolution que l'on retrouve également au niveau des optiques à LEDS.

La principale marque de ce restylage étant caractérisée par les feux de jour verticaux qui abandonnent leur motif point perle au profit de deux lignes de LEDS parallèles. À l'arrière, le modèle reçoit désormais le nom de la marque en toutes lettres.

Dans l'habitacle, un nouveau volant intégrant les commandes d'aides à la conduite ainsi qu'un nouvel écran central de 10,3 pouces font leur apparition. Ce dernier est doté de la plus récente évolution du système multimédia Stellantis, couplé à une commande vocale.

Nouvelle motorisation pour le DS 3 E-Tense

Fidèle à la stratégie multi-énergie mise en place par l'ex-Groupe PSA, la marque premium DS Automobiles poursuit la commercialisation du DS 3 avec des bloc thermiques. Le véhicule peut être commandé avec deux essence PureTech de 110 et 130 ch et un diesel BlueHDi de 130 ch. Le DS 3 est également livrable en version E-Tense 100 % électrique. Petite nouveauté, celle-ci délaisse l'ensemble bloc-batterie jusqu'alors proposé au profit d'un nouveau couple.

Le restylage du véhicule s'accompagne donc de l'introduction d'un moteur de115 kW (156 ch) développant un couple de 260 Nm, produit par la co-entreprise Nidec-PSA au sein de l'usine Metz-Trémery. Il est couplé à une nouvelle batterie de 54 kWh (50,8 kWh utiles) conférant 402 kilomètres d'autonomie (cycle WLTP mixte).