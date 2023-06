DS Automobiles remet à jour la routière DS9

La grande berline de DS Automobiles a droit à une profonde mise à jour technologique et à une refonte de sa gamme. Celle-ci est désormais articulée autour de deux motorisations hybrides rechargeables et trois finitions.

Marque premium de Stellantis, le constructeur DS Automobiles tente de faire vivre sa routière DS9. Présentée en 2020 et lancée l'année suivante – en pleine pandémie de Covid-19 –, cette berline haut de gamme peine hélas à trouver son public.

À l'approche de la saison estivale, voilà qu’apparaissent quelques modifications permettant au modèle de mieux coller à la nouvelle signature de la marque « The Art of Travel ». Autrement dit, DS Automobile cherche désormais à incarner « l’art du voyage » à la française.

À présent articulée autour des finitions Rivoli + (sellerie cuir, sièges avant chauffants, massants et ventilés, suspension pilotée) Opéra (conduite semi-autonome de niveau 2, vision nocturne, toit ouvrant, volet de coffre motorisé, pare-brise chauffant, ...) et d'une collection Esprit de Voyage (selleries claires, jantes alliage 19 ou 20 pouces exclusives, ...), la gamme de la routière s'enrichit de nouvelles finitions intérieures et d'améliorations technologiques. La DS9 embarque désormais, par exemple, un nouveau combiné d'instrumentation numérique ainsi que le système multimédia DS Iris System, apparu sur la compacte DS4.

Qu'est-ce que le DS Iris Sytem de la nouvelle DS 9 ?

D'une manière plus concrète, le système DS Iris System de la DS 9 année-modèle 2023 se compose d'un écran tactile de 12 pouces composé de widgets personnalisables afin d'accéder à la navigation connectée 3D (calcul des itinéraires selon l'état du trafic, prévisions météorologiques, localisation des stations-service ou bornes de recharge) au système de climatisation, aux sources audio du véhicule (radio, équipement auxiliaire, etc.) et aux données du voyage (consommation, autonomie, gestion de l'énergie, ...).

>> À LIRE AUSSI : Essai - DS Automobiles DS 7 : nouvelle jeunesse

« Cet écran permet également d’afficher une vision 360° du véhicule, fournie par de nouvelles caméras numériques haute-résolution, ou d’accéder aux fonctions Mirror Screen, Apple CarPlay et Android Auto en Wi-Fi ou via les prises USB Type C », complète le constructeur.

Mieux, couplé à l'application MyDS, le DS Iris System permet d'envoyer des destinations depuis le smartphone du conducteur vers le véhicule, de programmer le chauffage de celui-ci ou la charge de la batterie.

Quelles motorisations pour la DS9 ?

À contre-courant de ses concurrents premium allemands, DS Automobiles a renoncé au diesel pour son vaisseau amiral. La DS9 est uniquement livrable avec des motorisations hybrides rechargeables allant de 250 à 360 chevaux.

Dans le premier cas, au moteur quatre-cylindres 1.6 l PureTech de 200 ch est associé un bloc électrique de 80 kW (110 ch). Couplé à une batterie de 15,6 kWh, l'ensemble est homologué à 22 g/km de CO2 et peut parcourir jusqu'à 74 km en 100 % électrique.

Au sommet de la gamme, les versions E-Tense 360 4x4 embarquent, elles aussi, un quatre cylindres essence 1.6 l PureTech de 200 ch ainsi qu'un bloc électrique de 80 kW (110 ch) installé sur la boîte de vitesses et une seconde machine de 83 kW (113 ch) placé sur le train arrière. Également associé à la batterie lithium-ion de 15,6 kWh, l'ensemble avance des émissions de CO2 de 35 g/km et une automobile 100 % électrique de 62 km.

Quels tarifs pour la nouvelle DS9 E-Tense ?

Côté tarifs, qui dit haut de gamme dit tarifs élevés. La nouvelle DS9 ne déroge pas à la règle. La routière française est accessible à partir de 67 000 euros et culmine à 87 000 euros. Hors options.