Du mouvement dans le réseau Stellantis

En mai 2023, une poignée de distributeurs appartenant au réseau Stellantis ont vendu une ou plusieurs de leurs concessions. Les marques Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo et ou encore Abarth sont concernées par ces cessations d'activité.

Le groupe multimarques de Willermin a cédé ses concessions Alfa Romeo installées à Vitrolles (13) et Valence (26). L’opérateur distribue 10 marques automobiles à travers 16 concessions, situées entre Marseille et Valence. Le 28 avril 2023, l’opérateur a célébré son cinquantième anniversaire dans le domaine de la distribution automobile. La première concession Mercedes-Benz fut fondée à Marseille (13) en 1973 par Rodolphe de Willermin.

Le groupe Parot, dirigé par Alexandre Parot, a cessé la distribution de la marque Fiat Professional basée à Limoges (87). L'aventure du groupe a débuté en 1978 avec Alain Parot. Depuis plusieurs années, l’opérateur a entrepris une stratégie de marques et de recentrage géographique dans le Grand-Ouest via sa filiale Parot Automotive. Il distribue à ce jour les marques Ford et Mazda dans 25 points de vente.

Franck Mariscal, à la tête du groupe SIMA, a cédé ses concessions Fiat, Fiat Professional et Abarth (appartenant à la société Automobiles du Nord) installées à Arras (62). Celles-ci ont été reprises par Luc Guidez, président du groupe éponyme. Le groupe Guidez est déjà présent dans la ville avec la marque Peugeot.

Le groupe SOCAM, dirigé par Laëtitia Imhoff, a repris la distribution des marques Fiat, Fiat Professional et Abarth à Maubeuge (59).

Godefroy Suinot, dirigeant de la société Melun Poids Lourds, a vendu son activité concernant la marque Fiat Professional située à Melun (77). Jusqu’en mai dernier, il était distributeur Iveco et Fiat Professional à Melun et Fleury-Mérogis (91).