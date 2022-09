Du nouveau dans les réseaux FCA et Opel en juillet et août

Les mois de juillet et août ne sont pas très actifs économiquement en France. Cependant, quelques établissements ont vu le jour ou ont été relancés pendant cette période, notamment au sein des marques ex-FCA et du réseau Opel.

Au mois d’août, la France est en vacances. Cependant, un point de vente Opel a vu le jour. Il s’agit d’une annexe de la concession de Nantes, appartenant à Claro Automobiles. Le groupe Dubreuil a ainsi ajouté un showroom Opel à La Baule. Une station balnéaire huppée au potentiel intéressant. Au sein des marques de l’ancien groupe FCA, les ouvertures ont eu lieu au mois de juillet.

Du nord au sud

Dans le nord-ouest de la France, le Groupe Legrand a été nommé pour représenter les marques Alfa Romeo et Jeep au Havre (Seine-Maritime). La structure est Legrand Auto 24 et le signataire est Eric Legrand. Dans le sud-est du pays, les Etablissements Gemelli ont été nommés distributeur de la marque Abarth à Orange (Vaucluse). Le signataire est Lionel Gemelli, qui représente déjà dans cette ville les marques Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professionnal, Lancia, Hyundai et Mitsubishi. Dans l’est de l’hexagone, la société BSA Automobiles a été nommée à Saint-Dié (Vosges) pour représenter les marques Fiat, Fiat Professionnal et Jeep. Le signataire n’est autre que Stéphane Bailly, dirigeant du groupe Car Avenue. Ce dernier établissement complète l’entrée récente de ce distributeur au sein des marques de l’ancien groupe FCA.