Dubreuil rachète les sites automobiles Citroën, DS et Maserati du groupe Guénant

Le groupe de distribution automobile Dubreuil poursuit sa croissance et renforce ses positions en Vendée en rachetant les concessions Citroën, DS et Maserati du groupe familial Guénant.

Comme Auto Infos l’évoquait récemment, une page se tourne dans l’aventure automobile de la famille Guénant qui a décidé de vendre ses concessions Citroën situées en Vendée (La Roche-sur-Yon, Challans, Fontenay-le-Comte, Luçon, Les Sables-d’Olonne) au groupe Dubreuil, ainsi que les sites de Bressuire et Cholet. La famille Guénant distribuait la marque aux chevrons depuis 1926. Le groupe Dubreuil reprend aussi les concessions DS de La Roche-sur-Yon, Challans et Cholet, et les concessions Trident-Maserati de La Roche-sur-Yon, également réparateur agréé pour Ferrari, et de Nantes.

Dubreuil est un poids lourd des réseaux de Stellantis

Une belle opération qui était en discussion depuis longtemps, comme nous le précise Robert-Claude Soria, président du groupe Dubreuil Automobiles. Elle représente près de 8000 automobiles (3500 véhicules neufs et environ 4500 véhicules d’occasion) pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 150 millions d’euros. Le groupe Dubreuil, déjà incontournable pour les marques Peugeot et Opel (ndlr : il n’avait que deux concessions Citroën jusqu’à présent), se renforce encore au sein de Stellantis, même si Robert-Claude Soria regarde avec attention, voire vigilance, la stratégie du groupe dirigé par Carlos Tavares à l’égard de ses réseaux.

La famille Guénant garde son empreinte BMW

La famille Guénant reste néanmoins présente dans le panorama de la distribution automobile en France. En effet, le groupe a décidé de conserver ses trois agences Citroën (Chantonnay, Les Herbiers et La Châtaigneraie), et naturellement, ses trois concessions BMW et Mini (La Roche-sur-Yon, Les Sables-d’Olonne, Niort), un groupe dans lequel elle pourrait d’ailleurs envisager des développements. Aussi présente sur le marché des voitures d’occasion, la famille Guénant va continuer à investir, mais en explorant sans doute de nouveaux secteurs d’activités.