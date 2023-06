Ducati complète sa gamme de vélos électriques

Depuis quelques années, Ducati a pris le virage de la mobilité douce en élargissant sa gamme de motos aux vélos à assistance électrique. Un complément de plus en plus logique, même s’il reste orienté vers des modèles sportifs et haut de gamme.

Ducati a pris le virage de la mobilité douce. Depuis quelques années, la marque de motos appartenant à Audi propose une gamme de vélos à assistance électrique. Un complément devenu logique dans le contexte actuel, même si la firme reste fidèle à son positionnement sportif et premium. Cependant, ces engins ne sont pas disponibles dans tous les pays. L’Europe, les Etats-Unis, les Philippines, L’Indonésie et l’Australie figurent ainsi parmi les régions du monde retenues par la marque pour recevoir ses vélos. Sur le site internet de Ducati, les modèles E-bikes bénéficient de la même présentation que les motos. La gamme est largement présentée et il est possible de réserver un essai, au même titre qu’un Monster ou une Multistrada. Positionnée autour de modèles sportifs orientés vers la route et le tout-terrain, cette dernière accueille un modèle plus polyvalent avec le E-Scrambler.

Positionnement haut de gamme

A l’image de la gamme de motos du constructeur de Borgo Panigale, les vélos sont orientés vers le haut de gamme et une utilisation sportive. Cette famille compte plusieurs modèles de VTT à assistance électrique et un modèle de vélo de route. La marque propose également des séries limitées, toujours à l’image de ce qu’elle offre pour ses motos. Cependant, le modèle E-Scrambler constitue un modèle plus polyvalent, destiné à une utilisation quotidienne. Proposé à 3 699 euros, il constitue une entrée de gamme aux côtés de vélos dont les tarifs peuvent dépasser les 7 000 euros. Equipés en composants de marques reconnues, ces VAE se positionnent comme leurs homologues dotés d’un moteur thermique.