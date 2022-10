Ducati rattrape son retard de production et bat des records au troisième trimestre

Ducati a enregistré un chiffre d’affaires de 872 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de l’année. Un résultat en hausse de 21 % par rapport à la même période de l’année précédente. Ce volume représente un record pour la marque à cette période de l’année. Le bénéfice d’exploitation a également augmenté, en passant de 67 à 109 millions d’euros. L’inflation n’explique pas tout selon Ducati, qui souligne une amélioration des approvisionnements au cours du troisième trimestre. Ainsi, la marque appartenant à Audi a livré 49 873 motos depuis le début de l’année. Un nombre légèrement supérieur aux 49 719 deux-roues écoulés à la même période l’année passée. « Le troisième trimestre 2022 a vu une forte amélioration de la crise actuelle de l'approvisionnement et de la logistique. Grâce à cette reprise et à une stratégie efficace menée avec nos fournisseurs et partenaires, nous avons pu rattraper le déficit de livraison que nous avons connu au premier semestre », explique Claudio Domenicali, CEO de Ducati. Comme le souligne Henning Jens, directeur financier de la firme, « grâce à une position de prix forte associée à une discipline stricte sur les coûts fixes, nous avons pu améliorer le bénéfice d’exploitation pour la même période de 62 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 109 millions d’euros à la fin du mois de septembre. Cela représente un rendement sur les ventes de 12,5 % ».

La Chine progresse

Si l’Italie reste le premier marché de Ducati, avec 8 283 livraisons, la Chine arrive au quatrième rang, avec 4 103 machines livrées. Ce résultat représente une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. Les deux autres grands marchés de la firme sont les États-Unis, avec 6 595 motos, et l’Allemagne, avec 5 701 véhicules. Au sein de la gamme, le trail Multistrada V4 reste le modèle le plus vendu au niveau mondial, avec 8 776 exemplaires livrés. La gamme Monster arrive au deuxième rang, avec 6 903 unités. Enfin, la famille Scrambler 800 complète le podium, avec 5 771 unités. Positionnée sur le segment premium, la marque italienne est présente actuellement dans plus de 90 pays et possède 820 points de vente.