Ducati s’appuie sur sa Multistrada V4 pour battre son record de vente au premier semestre 2023

Ducati vient de publier des résultats semestriels records pour la première moitié de l’année. Le constructeur a livré 34 976 motos dans le monde sur les six premiers mois, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. « Les goulets d'étranglement de l'approvisionnement rencontrés l'année dernière sont maintenant passés mais la concurrence mondiale sur le marché est plus intense dans la période post-Covid, également en raison d'une meilleure disponibilité des produits » observe Francesco Milicia, vice-président de Ducati, en charge des ventes et de l’après-vente. La firme de Borgo Panigale parvient ainsi à livrer ses clients plus rapidement à travers le monde. Le premier marché de Ducati reste logiquement l’Italie, avec 6 639 machines livrées, soit une croissance de 10 % par rapport à l’année 2022. Les Etats-Unis se positionnent au deuxième rang, avec 4 505 engins, soit une progression de 11 %. Enfin, le troisième marché est l’Allemagne, avec 4 217 motos livrées, soit une hausse de 13 %.

La Multistrada V4 est la Ducati la plus vendue dans le monde

Témoignant de l’évolution globale du marché de la moto, le modèle le plus vendu dans le monde chez Ducati est le trail Multistrada V4. La firme a livré 6 382 exemplaires de cette machine haut de gamme au premier semestre 2023. Déclinée en plusieurs versions, cette Multistrada V4 est disponible en France à partir de 20 490 euros. Le deuxième modèle le plus vendu est le Monster. Ce roadster sportif, qui fête cette année ses 30 ans, s’est écoulé à 4 299 unités au cours du premier semestre, avec un prix d’attaque de 12 290 euros dans l’hexagone. Enfin, la famille Scrambler Ducati prend la troisième place, avec 3 581 unités livrées. Cette gamme destinée à une clientèle plus urbaine débute à 10 990 euros et constitue une porte d’entrée au sein de la marque premium. L’élargissement de la gamme entamée depuis une dizaine d’années a donc porté ses fruits chez le constructeur italien. Ce dernier reste cependant prudent et ne fait aucun pronostic pour la deuxième moitié de l’année.