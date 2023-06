Duclos s'installe à Loudéac

Implanté dans la région Bretagne depuis plus de 100 ans, le Groupe Duclos gère aujourd’hui 5 concessions implantées sur les départements du Morbihan du Finistère et des Côtes d’Armor.

Truck 164 est le dernier site DAF du groupe qui vient de s’implanter à Loudéac (22). Cette concession flambant neuve a pour objectif d’accompagner au mieux ses clients dans leurs activités et leurs projets, et d’améliorer la qualité de service, le nouveau bâtiment vise également à offrir à l’équipe en place et aux futurs collaborateurs un environnement de travail amélioré et plus adapté.