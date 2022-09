Dugardin agrandit son portefeuille avec Seres

Le groupe Dugardin étoffe son offre de mobilité électrique en ouvrant deux concessions Seres à Villeneuve-d’Ascq (59) et Saint-Omer (62). C'est la troisième nouvelle marque que l'opérateur ajoute à son portefeuille en quatre mois.

Distribuant déjà onze marques automobiles, le groupe Dugardin se renforce en intégrant Seres, la marque sino-américaine de Dongfeng Sokon. Deux concessions aux couleurs de la marque ont vu le jour sur les sites de Villeneuve-d’Ascq (59) et Saint-Omer (62), sous la direction d’Isabelle Baillieu. L’opérateur prévoit d’ouvrir d’autres points de vente Seres l’année prochaine, sans donner plus de précisions quant à la date exacte ou à la localisation. « Aujourd’hui, il est primordial pour nous de proposer une marque telle que Seres, confirme Philippe Dugardin, président du groupe. Avec un slogan clair "L'électrique accessible à tous", Seres répond aux attentes d’un marché en transition. Nos clients pourront ainsi acquérir une électrique à un tarif abordable ».

Une vitrine électrique

Il faut dire que depuis un an, le dirigeant met le secteur de l'électrique au cœur de ses priorités. En effet, sous le label Dugardin Mobility, Philippe Dugardin a lancé un concept-store spécialisé dans la mobilité électrique à Villeneuve-d’Ascq. Cet écrin rassemble tous les engins de mobilité électriques existants sur le marché, en passant du skateboard, à la trottinette, sans oublier le vélo et la voiture.

Trois nouvelles marques en quatre mois

2022 se révèle être une année riche en partenariats pour le groupe Dugardin. En effet, ce dernier est devenu distributeur de la marque Shelby Europe pour la France et la Belgique depuis le 13 juin mais aussi distributeur de la marque Devinci depuis le 17 mai. Pour mémoire, le distributeur est présent dans les Hauts-de-France par le biais de douze concessions et commercialise les véhicules neufs de onze marques automobiles. En 2021, l’opérateur a vendu 7 821 voitures et réalisé un chiffre d’affaires de 157 millions d’euros.