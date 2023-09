Dunkerque confie à GCK le rétrofit à l’hydrogène de plusieurs de ses véhicules lourds

Ce projet de la CUD vise à transformer plusieurs véhicules de la communauté à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique alimentés par une pile à combustible. GCK Mobility va ainsi rétrofiter le châssis Renault D-Wide 26 tonnes commun aux différents véhicules en intégrant un moteur électrique d’une puissance maximale de 350 kilowatts (kW) alimenté par une pile à combustible d’une puissance maximale de 75 kW. Embarquant 22 kg d’hydrogène, les camions polybennes auront une autonomie de 7 heures pour effectuer des allers-retours entre les déchetteries et le centre de collecte tandis que les bennes à ordures ménagères destinées à la collecte des déchets en porte-à-porte auront 6 heures d’autonomie grâce à 15 kg d’hydrogène stocké dans les réservoirs dédiés La mise en service des différents véhicules est envisagée pour le courant de l’année 2025, une fois les homologations obtenues.

De la production d'hydrogène vert aussi

Pour subvenir aux importants besoins en hydrogène des industries locales, la CUD va accueillir plusieurs projets de production d’hydrogène vert, dont un premier site H2V59 qui produira près de 28 000 tonnes d’hydrogène renouvelable par an grâce à l’électrolyse de l’eau. Cet hydrogène sera notamment utilisé pour décarboner la production industrielle métallurgique et sidérurgique sur la zone industrielle portuaire de Dunkerque. Pour compléter cette production à destination de l’industrie, la CUD a décidé d’accompagner la création d’une station de production d’hydrogène vert pour la mobilité lourde et notamment les bus du réseau de transport public et des véhicules de collecte des ordures ménagères. C’est dans ce cadre que la CUD s’est tournée vers GCK Mobility pour convertir ses premiers véhicules lourds en commandant la transformation de camions polybennes et de bennes à ordures ménagères.