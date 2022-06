Dunlopillo retient PTV pour optimiser ses tournées de livraison

Dunlopillo a donc choisi PTV Group pour optimiser ses tournées de livraison. La marque de literie utilisera désormais le logiciel PTV Route Optimiser qui lui garantit une réponse standard avec un accompagnement mesuré au regard de la complexité abordée (grille tarifaire, véhicules multiples, chargement des véhicules, multisites, …). Une solution à la fois centralisée et personnalisable pour chaque marque (Dunlopillo, Technilat, Biotex) et répondant au budget du groupe, et un gain de temps et d’efficacité pour les personnes en charge de la planification des tournées.

Optimisation des coûts et de la qualité de service

« Nous avons choisi la solution PTV Group, car elle répond à nos besoins en gestion de flux transport, avec des solutions plus complètes et capables d’interagir avec les outils déjà implantés au sein du groupe », commente un responsable des SI.

Les attentes de la nouvelle solution logicielle sont les suivants : hausse du nombre de livraisons par véhicule, monitoring des opérations en temps réel et amélioration de la qualité de service, rationalisation des transporteurs pour optimiser les coûts, et gain de temps hommes pour une réallocation à d’autres missions.