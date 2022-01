Dynaco accélère l’accès aux locaux

Dynaco, fabricant belge de portes industrielles, lance une nouvelle génération de portes rapides à enroulement pour offrir une solution plus rapide, solide et silencieuse.

Associées au tout nouveau contrôleur Dynalogic 5 de la marque, un coffret de commande haut de gamme, les portes Dynaco D-6 permettent une solution couplée de fermeture et d’ouverture très efficace. Grâce à un cycle ultra-rapide et une étanchéité renforcée, ces portes permettent de réaliser des économies d’énergie non négligeables. L’hiver en ne laissant pas s’échapper une chaleur coûteuse et l’été en évitant la perte d’une fraîcheur naturelle ou fabriquée par une climatisation, les portes Dynaco D-6 autorisent une réelle stabilité de la température intérieure souhaitée d’un local, d’un entrepôt ou d’un atelier.

En termes d’endurance et de résistance aux cycles répétés, les pièces spécialement conçues prolongent la durée de vie de ces portes de dernière génération. Et comme les pièces d’usure sont aisément accessibles et faciles à remplacer, les frais de maintenance sont, eux aussi, réduits au strict minimum.

Un autre avantage des portes D-6 réside dans leur fonctionnement silencieux. Elles ont été développées pour éviter les vibrations et limiter le niveau sonore. Ainsi les personnes situées dans un périmètre proche profitent d’un confort accru et d’un environnement de travail plus agréable. En ce qui concerne leur grande vitesse d’ouverture et de fermeture, celles-ci permettent de fluidifier le trafic interne et d’éviter les interruptions intempestives improductives. Enfin, la réinsertion automatique du tablier (après une collision) rend toute intervention technique superflue et évite le blocage de la porte en position fermée.

La porte Dynaco D-6 est déclinée en trois modèles. La D-631 Compact, de taille moyenne, est parfaite pour une utilisation intérieure et convient aux activités industrielles et logistiques. La D-641 Power est la version rapide à enroulement, idéale pour un usage extérieur. Enfin, grâce à ses renforcements spécifiques, la D-651 All Weather convient particulièrement aux applications lourdes et aux conditions météorologiques extrêmes.