Dysfonctionnements chez Stellantis : « J’aime mes concessionnaires ! » leur répond le dirigeant de Citroën

« Moi, j’aime mes concessionnaires ! »

Une première réponse vient du nouveau directeur de la marque Citroën, Thierry Koskas, faite le 7 juillet dernier lors d’une interview pour BFM TV. Objectif prioritaire : déminer la crise avec les réseaux des concessionnaires Stellantis et en particulier Citroën.

En guise de réponse à la grogne des concessionnaires, le nouveau dirigeant, nommé le 1er mars dernier, a déclaré : « Moi j’aime mes concessionnaires ! J’ai écrit à l’ensemble des concessionnaires, j’ai moi-même été directeur d’une succursale, donc je connais leur métier. J’aime mes concessionnaires parce que c’est eux qui représentent la marque ». Et d’ajouter : « Nous sommes exigeants vis-à-vis de nos concessionnaires et c’est normal qu’ils soient eux aussi exigeants avec nous. On leur demande beaucoup et ils nous demandent beaucoup de choses. Nous allons répondre à l’ensemble des points. Il y a des choses sur lesquelles nous devons nous améliorer, nous en sommes conscients. Ils ont la banane quand ils voient les perspectives du plan produit Citroën ».

Un bon début peut mieux faire

Tandis que Christophe Musy, nouveau directeur général de Stellantis France et destinataire de ce courrier, devrait prendre la parole dans les prochains jours, cette première déclaration « d’amour » est un bon début, mais il est peu probable que cela soit suffisant. Rappelons que depuis deux ans, les distributeurs de la marque Citroën alertent le constructeur sur le plan produits très insuffisant pour faire face à la concurrence commerciale et l’arrivée des voitures électriques. À cela s’ajoute de mauvaises relations provoquées par les négociations en cours avec la mise en place d’un nouveau contrat d’agence qui pourrait modifier complètement les règles du jeu de la représentation d’une marque.

Dans le même esprit, il n’est pas certain que la nouvelle représentation de la marque par le groupe de rap toulousain, BigFlo et Oli, suffise à désamorcer la crise.

Une série de graves dysfonctionnement entre Stellantis et ses réseaux

Pour rappel, ce groupement qui rassemble l’ensemble des concessionnaires de Stellantis avait interpellé le constructeur en lançant une alerte sur toute une série de graves dysfonctionnements internes. Le ton était ferme et argumenté, traduisant un vrai malaise qui agite l'ensemble des marques du groupe, dont Citroën, Opel, Fiat ou encore Peugeot.

Le groupement évoquait même des pratiques contraires à la législation au niveau des paiements et indemnités légales, des problèmes au niveau de la production et la logistique des véhicules neufs et des pièces de rechange. Le groupement pointe aussi la valse des dirigeants et les démissions en cascade quand celles-ci ne sont pas imposées. Et enfin de graves dysfonctionnements au niveau de l'IT et de l'informatique.