E-Gap se lance dans la recharge ultra-rapide avec E-Gap Fast

Spécialiste de la recharge électrique rapide et mobile délivrant une énergie 100% renouvelable, E-Gap a fait de l’innovation son fer de lance. Après avoir développé une offre de branchement à la demande, s’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, la société implantée en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne vient de dévoiler un nouveau système de charge au siège de Pininfarina à Cambiano (Turin).

Il faut dire que le E-Gap Fast (c’est son nom) est le fruit d’une collaboration entre le centre de recherches E-Gap Engineering et le designer transalpin réputé pour ses voitures de courses aérodynamiques, Pininfarina. En plus d’Eugenio de Blasio, co-fondateur et président d’E-Gap, et de Silvio Pietro Angori, PDG de Pininfarina, Riccardo Reboldi, directeur technique d'E-GAP, et Nicola Girotti, responsable du design et de l'ergonomie chez Pininfarina, étaient d’ailleurs présents pour révéler au public cette nouvelle solution de recharge aux capacités peu communes sur le marché.

Recharger vite sans saturer le réseau électrique

Cette station de charge électrique contient en effet une batterie de 200 kWh combinant de manière dynamique la recharge rapide – avec une puissance maximale de 120 kW ou une puissance de 60 kW pour charger deux véhicules simultanément – et la recharge lente, avec jusqu'à cinq bornes de recharge de 22 kW. À pleine puissance, E-Gap Fast peut même avancer jusqu'à 230 kW de puissance répartie sur sept points de charge simultanément et ce sans puiser dans le réseau électrique grâce à son stockage d'énergie intelligent.

Disposant de deux prises de recharge équipées d'une interface lumineuse pour communiquer l'état de charge du VE à son propriétaire et intégré dans la plateforme de services d’E-Gap, E-Gap Fast Delivery, l'E-Gap Fast possède aussi une face arrière équipée de grands écrans LED pouvant projeter des photos et DES vidéos, peut-être pour un futur usage publicitaire. Quoi qu’il en soit, le principal objectif demeure d’inciter l’adoption de l’électromobilité. « Nous espérons que les solutions de recharge d'E-GAP, du van électrique à la station de recharge off-grid, contribueront à accroître la demande de voitures non-polluantes et, par conséquent, à atteindre les objectifs européens de plus en plus exigeants en matière de mobilité durable », confirme ainsi Eugenio de Blasio.