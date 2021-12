e-mobilités : un premier code de la route publié par Codes Rousseau

Les mobilités douces sont des solutions de déplacement durables et de plus en plus plébiscités par les Français, notamment dans leur déplacements domicile-travail. Ainsi, afin de permettre au grand public de mieux appréhender ces possibilités de déplacement écologique, Codes Rousseau écrit un ouvrage intitulé Vélos & autres e-mobilités. Objectif : promouvoir les bonnes pratiques et assurer la sécurité.

Avec l'augmentation de l'utilisation du vélo en milieu urbain de 11% en France en 2020, les usagers de e-mobilités côtoient les automobilistes et se multiplient sur les routes. Il est donc important de faire connaître aux personnes utilisant ses moyens de transports le code de la route qu'ils doivent appliquer et respecter.

L'ouvrage aborde le vélo sous toutes ses formes : VTT, BMX... et VAE (Vélo à assistance électrique), mais aussi les EDP (Engins de déplacement personnels) : trottinettes, skateboards, longboards... et les EDPM (Engins de Déplacement Personnel Motorisé) : trottinettes électriques, skates électriques, overboards...

"Aujourd'hui il y a une multitude de mobilités différentes, dont certaines très atypiques, mais elles fréquentent toutes les mêmes pistes cyclables et co-circulent avec les voitures et les deux-roues motorisés ; il nous paraissait donc essentiel de codifier les règles de sécurité routière propres aux vélos et e-mobilités", déclare Elise Coyer, conceptrice chez Codes Rousseau.