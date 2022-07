e-Power de Nissan : une technologie hybride pour attendre l'électrique en 2030

Depuis 2016, Nissan travaille sur une nouvelle technologie maison hybride baptisée e-Power. Afin de remplacer le diesel qu'il a arrêté de commercialiser en Europe, le constructeur propose désormais sur l'e-Power pour ses modèles Qashqai et X-Trail. "Une technologie de transition avant l'achat d'un véhicule électrique", explique le constructeur nippon.

Depuis deux ans, Nissan a largement renouvelé sa gamme à la fois au niveau du design mais surtout avec ses motorisations qui tendent vers les véhicules électrifiés. Le constructeur ambitionne 75% de ses ventes de véhicules électrifiés en 2026 et 100% en 2030. En attendant cette date, le constructeur japonais compte sur une technologie intermédiaire : l’e-Power qui est une réponse hybride à l’arrêt du diesel. Nissan compte aussi sur l’hybrid et le 100% électrique.

Une technologie de transition : le dernier véhicule avant l'électrique

« e-Power, c’est notre réponse à l’électrification pour les sept à huit prochaines années avant de passer à l’électrique", explique Arnaud Charpentier, vice-président stratégie produits et prix région Europe. "En terme d’agrément de conduite nous nous rapprochons de l’électrique. En marnière de consommation, c’est très efficace autour de 5,3 litres pour 100 kilomètres ».

Ce qui permet à Nissan d’amener ses clients vers cette conduite proche de l’électrique. C’est une première étape avec Qashqai et X-Trail prochainement. « C’est une technologie que l’on maîtrise bien depuis le lancement au Japon en 2016 avec Notes. Par rapport au Mild Hybrid, c’est une surcharge de 1500 euros ».

e-Power : une technologie efficiente et évolutive

Cette technologie avait pour but de remplacer le diesel. « Avec l’Arya, c’est le premier chapitre d’une longue histoire puis la citadine sur segment B annoncé avec l’Alliance, puis le SUV sur le segment C un peu après 2023 ». Et d’ajouter : « C’était important d’arriver avec une technologie qui donne une efficacité à un petit moteur thermique. Ce système permet d’envoyer une énergie électrique dans les quatre roues, c’est toute la différence avec un hybride conventionnel ».

Par rapport à l’hybride rechargeable, cette technologie devient intéressante dans un contexte économique d’un prix de l’essence à plus de 2 euros le litre. La marque ambitionne de vendre 50 à 60% de technologie e-Power sur les modèles X-Trail et Qashqai.

Préparer l’année 2028 et les nouvelles batteries électriques

e-Power est une technologie Nissan avec un moteur thermique qui vient alimenter un convertisseur qui génère de l’électricité pour les quatre roues. A noter un travail sur le poids du véhicule et l’aérodynamique.

Jusqu’en 2028, Nissan compte encore progresser sur ses batteries électriques pour parvenir à un gain de coût de 65% en travaillant notamment sur le cobalt. A cette date, l’arrivée de la batterie solide permettrait d’améliorer l’autonomie et réduire le temps de charge.

Une technologie pour remplacer le diesel puis l'hybride rechargeable

Au niveau de l’approvisionnement et de la crise des semi-conducteurs, Arnaud Charpentier envisage encore une année 2023 difficile. Les véhicules équipés d’e-Power seront livrés dès septembre prochain en France ainsi qu’Aryia qui bénéficie de 7400 commandes en Europe. « Avec e-Power, nous visons la France, Espagne et Italie ainsi que l’Allemagne qui étaient les gros pays du diesel et PHEV », conclut Arnaud Charpentier chez Nissan.