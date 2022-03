EasyMile met son tracteur autonome au service de l'usine de Daimler Truck AG

EasyMile annonce le lancement d'un projet pilote avec son tracteur autonome. Ce dernier, baptisé TractEasy, a été mis en service sur le site d'assemblage des camions de Daimler Truck AG à Wörth afin de transporter des pièces de production en extérieur. Son déploiement a commencé en novembre 2021 avec la programmation de l'itinéraire de 900 mètres sur le site allemand. Doté d'un ensemble de capteurs et d'un logiciel de navigation, EasyTract se déplace sur des itinéraires préprogrammés en intérieurs, comme en extérieurs. La technologie d'EasyMile permet de collecter toutes les données GPS enregistrées par les capteurs. Avec ces données, le tracteur autonome peut ainsi se déplacer et s'orienter de manière précise. De plus, il s'interface à tous les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS, ou warehouse management system, progiciels destinés à gérer les opérations d'un entrepôt de stockage). Les opérations sont ainsi surveillées et contrôlées à distance pour une opérabilité 24/7.

Pendant ce projet pilote, le TractEasy, supervisé par un employé, fonctionne à une vitesse de 10 km/h et peut remorquer jusqu'à 14 tonnes.