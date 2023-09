eBay distingue la PRE avec son badge « Centre VHU agréé »

Le géant de la vente en ligne a fait de la pièce de réemploi un axe stratégique de développement. eBay propose désormais de distinguer les vendeurs des pièces de ce type et qui respecte un cahier des charges réglementé par l’attribution de son badge « Centre VHU agréé »

Sur le marché de la rechange, face à une hausse générale des prix, la pièce de réemploi (PRE) apparaît comme une alternative intéressante. Dans certains cas, ces pièces détachées d’occasion vendues en ligne peuvent en effet permettre d’économiser jusqu’à 70 % du prix d’une pièce neuve. De plus, notons que suite à l’instauration de la réglementation du 1er janvier 2017 obligeant les réparateurs à les proposer - sous certaines conditions - pour toute intervention, le marché des PRE connaît une belle croissance avec des chiffres en constante évolution.

Pour garantir le sérieux des professionnels qui exposent sur la plateforme et rassurer les acheteurs, eBay a lancé début septembre un badge « Centre VHU agréé ». Cette distinction qui apparaît sous la forme de badge sur les annonces de pièces de réemploi des vendeurs agréés, est gage de qualité, de fiabilité et de traçabilité des pièces. Il a pour vocation de servir de garantie supplémentaire aux acheteurs professionnels comme particuliers au moment de faire leur choix sur la plateforme.

Rappelons que l’agrément officiel d’un centre VHU et considéré comme tel par l’Administration est attribué par les préfectures, après contrôle de leur activité. Lors du processus d’officialisation de cette activité, il est vérifié que les centres collectent des véhicules hors d’usage et assurent leur destruction administrative avant de les dépolluer pour les valoriser à la revente sous forme de pièces de réemploi.

Côté vendeurs, avec 132 millions d’acheteurs actifs, dont 40 millions dans la catégorie auto-moto, eBay souhaite offrir aux centres VHU la possibilité de gagner en visibilité pour vendre plus rapidement et d’ouvrir leur activité à l’export en étendant leur zone de chalandise sur un périmètre bien plus large que celui de l’hexagone.