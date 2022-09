eBay encourage la consommation de produits d'occasion

Le Black Friday c'est terminé, Noël sera d'occasion ou reconditionné... eBay présente sa feuille de route à l'occasion de la sortie de sa nouvelle campagne de marque, qui célèbre son lien avec les Français. La marketplace va désormais favoriser publiquement une consommation plus durable et responsable. Elle annonce ainsi qu'elle ne participera pas au Black Friday cette année. En ce qui concerne la période du réveillon, eBay proposera des alternatives de seconde main pour tous les achats de Noël. De plus, tous les leviers marketing seront dédiés aux produits qui permettent de prolonger la vie des objets. eBay entend ainsi encourager les consommateurs à préférer des objets d'occasion, reconditionnés ou la réparation afin de réduire l'empreinte carbone de la fabrication. « Nous avons à cœur d’accompagner au quotidien notre communauté vers un mode de consommation plus durable et plus raisonné. Plus que jamais, nous avons conscience du rôle que nous avons à jouer dans cette transition et c’est pourquoi nous mettons désormais la priorité sur le prolongement de la vie des objets », souligne Céline Saada-Benaben, directrice générale d’eBay en France.

Parallèlement, la marketplace a présenté les résultats de son étude réalisée en partenariat avec YouGov sur le rapport des Français aux plateformes de vente en ligne. Il ressort que 9 Français sur 10 visitent des sites d'e-commerce pour acheter et/ou vendre. Les hommes y vont davantage pour acheter (52 %) et les femmes y vont autant pour acheter que vendre. Chez les 18-24 ans, 38 % des sondés déclarent avoir recours aux plateformes en ligne pour se « distraire ; s'évader et s'inspirer », alors que les plus âgés utilisent ces dernières notamment pour s'informer sur les prix (66 % des 35-45 ans). Par ailleurs, la valeur d'un objet est soit liée à l'attachement qu'on lui porte (pour 16 % des jeunes générations), soit liée à son prix (30 % des adultes) ou encore liée à sa fonction (30 % des personnes âgées). De même pour les motivations à l’achat en ligne : 42 % des 18-24 ans basent leurs préférences sur la confiance dans la plateforme et le plaisir de l’achat (27 %), là où 72 % de leurs aînés vont encore une fois privilégier le prix de l’objet.

Enfin, eBay lance de nouveaux services pour démocratiser l’accès aux objets d’art et de collection, à savoir Live by eBay et eBay estimation.