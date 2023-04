eBay nous rappelle à son bon souvenir

La plateforme leader du e-commerce lance une nouvelle campagne pour mettre la diversité des produits qu’elle propose en avant et exprimer l’originalité de son offre.

En septembre dernier, eBay a fait un retour médiatique marqué à travers une campagne pleine d’autodérision, qui rappelle son lien unique avec les Français, mais également sa volonté de promouvoir une consommation plus raisonnée notamment grâce au prolongement de la vie des objets.

Aujourd’hui, eBay poursuit cette démarche avec deux nouveaux films de marque, et s’attaque aux idées reçues qui lui collent à la peau : en plus d’être la plateforme de choix pour les collectionneurs et passionnés, eBay abrite un inventaire considérable qui a continué à se diversifier au fil des années y compris pour la catégorie Pièce Auto. Au-delà des pièces neuves, le site regorge d’annonces proposant des pièces de réemploi, commercialisées par des professionnels pour répondre à la demande croissante des automobilistes comme des réparateurs.

« Le retentissement de notre dernière campagne a largement confirmé le fort attachement des Français à eBay. A présent, nous voulons continuer à déconstruire les idées reçues sur eBay et à mettre en lumière l’immense variété de produits que l’on peut trouver sur notre plateforme et pour lesquels on ne pense pas forcément à nous. En 23 ans d’existence en France, eBay a su entretenir un catalogue incroyablement complet de pièces détachées qui raviront les particuliers comme les professionnels quel que soit le type de pièces qu’ils recherchent. C’est ce réflexe eBay que nous avons envie de pérenniser », déclare Ségolène de Noray directrice marketing & communication d'eBay en France.