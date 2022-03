eBay participe au salon Retromobile aux côtés de Bakelit

Depuis maintenant un an, eBay accueille la boutique de la marketplace de Renovatio sur son site. eBay est ensuite entré au capital de Bakelit en septembre dernier afin de renforcer sa présence sur le marché de la pièce détaché de véhicules anciens. Aujourd'hui, la marketplace s'affiche aux côtés de son partenaire Bakelit sur un stand commun à l'occasion du salon Retromobile. Au fil du temps, eBay est parvenu à devenir un site incontournable dans la recherche de pièces détachées pour les Old et Young Timers. Parmi les 20 millions d'annonces de pièces auto/moto sur ebay.fr, plus d'un million sont des pièces rares pour les véhicules classiques. eBay tend ainsi à devenir la marketplace des passionnés avec une pièce automobile de collection achetée toutes les 7 minutes.

Maintenir le lien avec une communauté de passionnés

En plus du salon Retromobile, les deux marketplaces participeront ensemble à trois autres rassemblements incontournables pour les passionnés. Du 25 au 30 avril, eBay et dix autres partenaires de Bakelit soutiendront l'équipage de la BMW 1957 Isetta lors du Tour Auto Classic. Puis les deux partenaires exposeront au cœur du village du Mans Classic (30 juin - 3 juillet 2022). Enfin eBay sera présent du 4 au 6 novembre au salon Epoqu'Auto à Lyon.