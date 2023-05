eBay renforce son accompagnement auprès des pros

Depuis plusieurs années la plateforme leader du e-commerce a fait de la catégorie pièces & accessoires auto et moto un axe stratégique de développement. Ainsi eBay s’adresse régulièrement aux professionnels aussi bien acheteurs que vendeurs de pièces détachées en leur proposant un accompagnement à travers des offres promotionnelles ou de nouvelles fonctionnalités sur le site de la marque, par exemple.

Au chapitre des nouvelles fonctionnalités mises à disposition des vendeurs sur sa plateforme, eBay a, depuis peu, fait en sorte que les commissions sur le prix final et les frais fixes par commande soient partiellement ou totalement remboursés en cas d’annulation de la vente et de remboursement de l’acheteur. Aussi, afin de respecter la réglementation française sur la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), les vendeurs professionnels qui s’adressent à des acheteurs situés en France doivent dorénavant s'inscrire auprès des éco-organismes compétents, puis ajouter sur leurs annonces eBay, leurs numéros uniques d’identification de producteur.

Au niveau mondial, suite à l’annonce des résultats du groupe sur le premier trimestre 2023, le dynamisme de la catégorie Pièces & Accessoires auto et moto a de nouveau été mis en avant. Cette catégorie qui est la plus large de la plateforme ne cesse d’accélérer. Pour poursuivre son développement, elle continuera à faire l’objet d’investissements dans les mois à venir. Plusieurs initiatives ont en effet déjà vu le jour dans différents pays et l’une d’entre elles arrivera très prochainement sur le marché français.