eBay renforce son équipe pour la catégorie Pièces et accessoires auto & moto

Pour poursuivre son ambition commerciale en France et s’imposer comme un acteur majeur sur le marché de la pièce de rechange automobile, eBay vient de renforcer son équipe dédiée à ce secteur. La marketplace vient de recruter Jean-Marie Nelias et Franck Labadie. Ces deux nouveaux collaborateurs reportent à Francesco Faà di Bruno, head of motors eBay France.

Jean-Marie Nelias a travaillé pendant plus de 15 ans au sein de plusieurs plateformes de vente en ligne avant de rejoindre, en 2017, eBay comme account manager. Il prend le poste d’automotive category manager spécialisé en pièces de réemploi et remanufacturées.

Franck Labadie rejoint le site au poste d’automotive category manager dédié à la pièce neuve et aux accessoires après six années en tant que chef de projet puis responsable trade marketing France chez Oscaro. « Grâce à sa connaissance du marché et habitué à échanger avec les équipementiers du secteur, il pourra s’appuyer sur son réseau et ses visites sur le terrain pour faire grandir la catégorie Pièces auto & moto », explique eBay.

Leader en Allemagne et en Grande-Bretagne pour la vente de pièces et accessoires auto & moto, eBay en France souhaite suivre l’exemple de ses voisins européens. « En renforçant notre équipe avec ces deux nominations, nous nous donnons pleinement les moyens de continuer à développer cette catégorie en vue de devenir un acteur incontournable aussi bien sur les marchés de la pièce neuve que de la pièce de réemploi. Depuis avril, le travail de l’équipe porte déjà ses fruits avec l’ouverture prochaine de nouvelles boutiques de grands noms de la pièce auto », commente Francesco Faà di Bruno.

eBay sera présent aux salons Automechanika et Equip Auto.