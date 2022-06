eBay sera présent sur Equip Auto

Le grand rassemblement de la profession sera l’occasion pour la plateforme d’aller à la rencontre des garagistes et des professionnels de la rechange afin de leur présenter les nouvelles opportunités de développement de la vente en ligne. Tremplin de croissance, à coûts et risques réduits, eBay s’affiche pour les vendeurs du secteur comme une porte sur le marché français et l’international où la marketplace compte 40 millions d’acheteurs dans la catégorie auto et moto parmi ses 142 millions d’utilisateurs.

Rappelons qu’avec près de 500 millions d’annonces de pièces et accessoires auto et moto en ligne, l’acteur majeur de la toile possède l’un des inventaires les plus importants du marché. La plateforme s’affirme comme l’un des seuls acteurs en ligne à couvrir tout l’univers automobile grâce à une offre large et diversifié. On y trouve à la fois des pièces d’origine constructeur, des pièces issues du circuit de la rechange indépendante auprès des équipementiers les plus renommés, des MDD et Private Labels ou encore des pièces d’occasion en provenance des plus importants centres de recyclage automobiles en France.

Enfin, notons que l’économie circulaire fait partie des thématiques majeures mises à l’honneur par Equip Auto cette année. Un sujet pour lequel eBay a un rôle prédominant à jouer grâce à son offre de produits reconditionnés et de seconde main.