eBay surfe sur la digitalisation du secteur automobile

En France, eBay bénéficie d'un réseau de 40 000 commerçants français (dont 1 sur 4 dispose d'une boutique physique) dans la catégorie pièces détachées et accessoires auto-moto en ligne. « Nous avons en effet remarqué ces dernières années une accélération de la digitalisation des constructeurs, des équipementiers et des plus importants groupes de distribution en France. Nous sommes ravis de pouvoir les accompagner dans cette démarche en mettant à leur service notre expertise de la vente en ligne », souligne Francesco Faà di Bruno, responsable pièces détachées auto eBay France. En France, eBay dispose d’un inventaire de 43,1 millions d’annonces en ligne dans la catégorie auto & moto et de 5 millions d’acheteurs actifs. L’utilisateur peut utiliser un système de filtres, comme celui de préférer les entreprises françaises, et ainsi avoir le choix parmi les offres de pièces détachées proposées par les professionnels de l’Hexagone. De plus, pour faciliter la recherche de pièces, eBay a lancé la recherche par plaque d’immatriculation.

Au global, la marketplace compte 500 millions d'annonces de pièces et accessoires auto-moto et 40 millions d'acheteurs dans ces catégories en 2021.