EBP MéCa table sur une croissance de 12 % en 2022

Malgré une bonne année 2021, l'éditeur EBP MéCa a fait le choix de se réorganiser au second trimestre. Un remaniement qui doit booster les développements et le commerce avec une croissance attendue de 12 % cette année.

Dans un univers des outils de gestion et de facturation très concurrencés, l'éditeur EBP MéCa a fait le choix de se réorganiser. Parmi les changements les plus notables, la réintégration de la division automobile, créée en 2013, au sein des activités globales de la société. Une réinsertion qui doit apporter davantage de moyens à la partie automobile en matière de commercialisation, de développements technologiques et de formation.

Cette fusion a conduit au départ de 25 % du personnel dédié à l’auto, dont ceux d'Etienne Astruc, président d’EBP MéCa, et d'Herta Gavotto, directrice des opérations. C’est désormais Grégoire Leclercq, nommé en septembre dernier qui dirige l’activé auto en tant que directeur général délégué d’EBP.

Cela fait plus de 25 ans qu’EBP propose une solution de gestion pensée pour les ateliers de réparation. Le logiciel est utilisé par plus de 20 000 garagistes (3,6 % de l'ensemble des clients de la société). En Avril 2010, l’éditeur mettait sur le marché une nouvelle version de son logiciel sous l’appellation MRoad, plus en phase avec la digitalisation du parcours client. Quelques 6 700 professionnels des servies de l’auto ont basculé vers cette version modernisée, dont des agents Renault et Ford.

L’an passé, EBP MéCa a réalisé un chiffre d’affaires en croissance de 8 % pour s’établir à 1,8 M€ (3,5 % du CA de la société). Il table pour cette année sur une prévision de croissance de 12%, soit 2 M€. Si à ce stade seuls 17 % des garagistes utilisent la version full web du logiciel, EBP espère atteindre le taux de 50 % cette année.

« Nous allons poursuivre l’innovation au service des professionnels de la filière automobile, notamment pour permettre aux garages et aux concessions d’être performants dans leur relation client, par une gestion plus fine et digitale de leur business » promet Grégoire Leclercq. Le nouveau responsable marque également sa volonté de faire franchir une nouvelle étape dans le développement des Centres experts au nombre de 50 aujourd’hui. Ce sont eux distribuent le produit et qui accompagnent les garagistes dans la formation et l’assistance. La croissance passera aussi par une approche grands-comptes plus affirmée qui devra atteindre 15 % du chiffre d’affaires à termes.