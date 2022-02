EBP MRoad devient EBP MéCa 2.0

L’éditeur d’outil de gestion de garage, filiale du groupe EBP rebaptise son logiciel de facturation et de gestion MRoad qui s’appelle dorénavent EBP MéCa 2.0

Le logiciel de facturation et de gestion MRoad devient EBP MéCa. Un changement de nom stratégique qui conduit l’éditeur à la sortie d’une version 2.0. Pour elle, le Groupe EBP a misé sur le confort d’utilisation avec une ergonomie plus optimale. Un écran d’accueil simplifié permettant au réparateur automobile d’accéder à l’ensemble de ses documents de vente en un seul clic et une vue complète sur l’activité du garage.

Rappelons que la valeur ajoutée de ce logiciel est son niveau possible de personnalisation comme l’édition de la fiche de rendez-vous simplifiée en fonction des données que le réparateur souhaite visualiser. Ou encore l’optimisation du paramétrage du planning (par jour, semaine, mois) et la possibilité de le filtrer par atelier (mécanique, carrosserie, prêt de véhicule).

« Notre priorité est de constamment innover et de nous adapter afin de répondre aux besoins du marché de l’après-vente automobile et de ses acteurs réparateurs indépendants, carrossiers, distributeurs de pièces, réseaux de réparation. C’est un secteur en perpétuel mouvement » explique Grégoire Leclercq, directeur général délégué du Groupe EBP.

La sortie de la version 2.0 est prévue le 23 février. Elle sera disponible en direct auprès de l'équipe commerciale de EBP MéCa qui se renforce en termes de ressources avec deux commerciaux supplémentaires. Mais aussi via un réseau de 55 revendeurs répartis sur l’ensemble du territoire français et Dom-Tom, qui ont pour mission d'apporter une assistance de proximité aux clients MRA. Avec cette nouvelle version, EBP tient le cap de son développement sur la gamme EBP MéCa annoncé récemment et qui devrait croître de 12% en 2022.