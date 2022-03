Eclairage : Philips remporte l’homologation du rétrofit led

Disponible au catalogue de la marque depuis plus d’un an sans pouvoir être utilisé sur route ouverte faute d’homologation, la lampe Philips Led Ultinon Pro est enfin autorisée sur la voie publique par les autorités françaises.

Homologuée en Corée du Sud depuis juillet 2020, en Allemagne depuis mai 2021 et en Autriche 7 mois plus tard, la lampe Led Ultinon Pro peut désormais être utilisée en toute l’égalité sur le territoire français. Le certificat d'homologation TP LED 21072 des lampes Led rétrofit Philips H7-Led Ultinon Pro6001 délivré par les autorités françaises permet ainsi sur certains modèles de véhicules de pouvoir remplacer une lampe halogène d’origine par une lampe Led sans adaptation particulière.

Particulièrement performante, cette lampe affiche un éclairage jusqu’à 230% plus lumineux que le standard minimal légal des lampes halogènes et à une température de couleur de 5 800°K. Elle dispose d’une durée de vie très importante de 3 000 heures au regard d’une lampe halogène qui dépasse rarement la barre des 500 heures de fonctionnement.

La principale innovation de cette lampe est sa conception monobloc qui intègre la totalité des composants électroniques dans un format compact. Elle est durablement fiabilisée par la technologie avancée AirBoost et le ventilateur intégré qui assurent un refroidissement actif, et protègent ainsi les composants électroniques d’une surchauffe destructrice.

Lumileds a opté pour la lampe de type H7 qui est le plus répandu en France et en Europe. Actuellement, les produits homologués s’adaptent à 18 modèles parmi les plus courants en France, soit environ 27% du parc. Le fabricant va continuer à élargir son offre pour couvrir à termes un maximum de marques et de modèles concernés sur le territoire.