Éco-conduite : Mercedes-Benz Vans coache les conducteurs d'utilitaires

Avec la transition énergétique et l'introduction accélérée de véhicules électriques dans les flottes automobiles, la notion d'éco-conduite s'est renforcée et fait sans doute aujourd'hui davantage écho auprès de vos collaborateurs. Les formations sont désormais obligatoires pour les entreprises soumises aux quotas de véhicules propres lors des renouvellements de parc et les solutions disponibles sur le marché se sont multipliées ces derniers mois. C'est désormais au tour de Mercedes-Benz Vans de présenter son application Driver Coaching, développée en collaboration avec WITTE:digital. Cette dernière enregistre et évalue l'ensemble des facteurs liés à la conduite (comportement, charge, conditions d'utilisation...) ainsi qu'à l'environnement du véhicule (type de carrosserie, facteurs climatiques, topographiques...) pour garantir la comparabilité du comportement de conduite et l'objectivité au sein d'une flotte.

Par ce biais, le constructeur entend aider ses clients à améliorer leur rayon d'action ainsi qu'à préserver les ressources. « En plus de commentaires spécifiques sur le comportement de conduite individuel, le programme comprend des approches de formation et de gamification qui incitent à une conduite plus efficace. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser l'application et de l'adapter à leurs besoins à l'aide de divers modules : planification du chargement et des itinéraires, intégration ERP et gestion des documents de fret... », précise Mercedes-Benz Vans.

En cours de développement, l'application n'est pas encore disponible et sera présentée pour la première fois à travers le concept « Sustaineer », la vision de la marque allemande pour l'avenir des véhicules utilitaires, lors du Shift Mobility et au Future Mobility Summit qui se tiennent à Berlin en ce début septembre 2022.