Eco-conduite : pour percer auprès des entreprises, la start-up Drive Innov lève 3 M€

Portée par une forte demande, la start-up Drive Innov annonce le lancement de sa levée de fonds de 3 M€, en collaboration avec la renommée plateforme de crowdfunding Sowefund et auprès de prestigieux fonds d'investissement. "C'est une étape clé dans notre stratégie d'expansion et de renforcement de notre position de leader. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec des partenaires et investisseurs qui partagent notre vision d'un avenir plus sûr et plus écoresponsable sur nos routes", commente Yohann Berthe, fondateur de Drive Innov.

Un développement de sa présence sur le marché BtoB

La levée de fonds réalisée par Drive Innov poursuit un double objectif : accélérer son expansion, notamment en s'imposant davantage sur le marché BtoB. La jeune entreprise prévoit que ses activités sur ce segment de marché vont ainsi passer de 25 à 75 % du chiffre d'affaires, qui devrait également considérablement augmenter. "Notre carnet de commandes est déjà en pleine expansion, signe du potentiel croissant que nous avons identifié dans le marché BtoB", souligne Yohann Berthe.

Ses récents partenariats avec des acteurs majeurs, non seulement de l'industrie automobile mais aussi avec d'autres apporteurs d'affaires influents, témoignent d'ailleurs de son dynamisme et de sa vision pour l'avenir. Drive Innov souhaite agir simultanément à 3 niveaux :