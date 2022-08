Éco-conduite : Sud TéléMatique développe sa première application mobile

Le spécialiste en solutions de suivi des véhicules professionnels, poids lourds et engins de BTP, vient de finaliser la version bêta d’une application d'éco-conduite. Objectif : accompagner les entreprises dans l’optimisation des consommations de carburant de leur flotte.

Emmenée par une équipe « en recherche permanente de nouvelles fonctionnalités qui permettent de s'ancrer à moyen et long terme dans une démarche éco-responsable », la société Sud TéléMatique s’est attelée au développement d'une application mobile visant à promouvoir l’éco-conduite. Reprenant les graphiques de comportements routiers et de consommation énergétique déjà mis en avant dans son programme web Indicateurs, cet outil entend sensibiliser les chauffeurs professionnels aux enjeux environnementaux et financiers qui pèsent sur leurs employeurs.

De la prévention pour limiter les actions punitives

Disponible pour les clients de Sud TéléMatique dans sa version bêta, cette application donne accès aux données de déplacements tout en permettant, pour chaque profil personnalisé, de se situer au sein d’un groupe – par département, région ou dépôt suivant la configuration. Chaque compte utilisateur se paramètre à un ou plusieurs véhicules et peut ensuite délivrer des analyses visuelles claires sur l’attitude au volant, le litrage consommé durant une période précise ainsi que l’empreinte carbone de chaque trajet. Une veille en amont qui éviterait aux gestionnaires de parc d’avoir, par la suite, à mettre en place des mesures correctives pouvant paraître trop sévères.