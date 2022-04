Éco-conduite : Tokheim Services, Dalkia et Aptiskills en tête du challenge C-Cube

Lancé début janvier par A4MT (Action for Market Transformation), le concours C-Cube publie ses premiers classements. Alors que plus de 600 véhicules et conducteurs sont engagés dans cette compétition d'éco-conduite, représentant un total de 27 équipes, trois entreprises se disputent le podium. Le 3 mars dernier, c’est Dalkia qui se hissait en tête avec une réduction du taux d’émissions de CO2 de 2,8%, suivi de près par Tokheim Services France (-2,5 %) et AptiSkills (-1 %). En ce début avril, le classement est chamboulé puisque Tokheim prend désormais la première place en doublant quasiment son score précédent pour atteindre une réduction de ses émissions de 4,95 %. Dalkia préserve ses résultats avec une médaille d'argent (-3,55 %) quand Aptiskills demeure à la troisième marche (-0,62 %).

Bien sûr, ce classement n'est que provisoire et ne détermine pas le résultat final. Tout est encore possible !

Comment améliorer les résultats ?

Pour améliorer leurs résultats, les équipes ont a leur disposition plusieurs ressources qui peuvent contribuer à accroître la sobriété de leur conduite et à réduire leurs émissions de CO2. Trois modules e-learning, créés par Actua Formation, sont déjà accessibles et une quatrième session, sur le thème "Conduite économique – Modes avancés", sera mise en ligne le 6 avril. L'idée étant de permettre aux conducteurs de rafraîchir leurs connaissances et de les inciter à être proactifs dans l'amélioration de leur conduite. Une section "Services to win" est également disponible sur le site de l'évènement, dans laquelle chacun peut découvrir l’ensemble des partenaires et sponsors (Solucar, Toyota & Lexus Business, KiWhiPass, GAC Technology, Actua Formation, Océan – Orange Business Services, et L’Automobile & l’Entreprise) ainsi que les services qu’ils proposent pour une transition énergétique de la flotte réussie !

Une 2e édition déjà en préparation

Rappelons enfin que le challenge C-Cube doit se terminer le 30 juin prochain. À la fin de la compétition, chaque conducteur pourra évaluer sa progression et les entreprises engagées récompenseront les meilleurs élèves lors d'une remise des prix. "Les résultats seront annoncés en septembre 2022, le temps d'agréger l'ensemble des données", précise Jean-Baptiste Thevenot. En parallèle, A4MT pense déjà au lancement d'une deuxième édition, qui pourrait démarrer dès juillet prochain, pour permettre à de nouvelles flottes d'intégrer le concours ou aux sociétés participantes d'avoir une continuité dans l'opération. Pour ce faire, l’équipe C-CUBE s’agrandit et accueille Emmanuelle Bertaudière en tant que chargée du développement.