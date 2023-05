« Eco-conso », le nettoyage des moteurs par First Stop et Côté Route

Mieux vaut entretenir que guérir ! Au fil des kilomètres parcourus, le moteur d’un véhicule s'encrasse (carburant, suies, particules fines...), générant potentiellement une augmentation de la consommation de carburant, du niveau de pollution et une usure prématurée des pièces mécaniques du véhicule. Un traitement dépolluant agit alors comme une cure de vitamines, indiquent First Stop et Côté Route. Il nettoie préventivement le moteur des voitures ou des véhicules utilitaires.

Eliminer les suies

Versée dans le réservoir de carburant, la solution de nettoyage dépollue le moteur en éliminant les suies (la calamine) qui peuvent colmater le turbo, la vanne EGR, le filtre à particules, les soupapes d'échappement, le catalyseur et les injecteurs. Elle contribuera à éviter des pannes ou des casses de pièces du moteur, ou de la ligne de dépollution. Un entretien régulier du véhicule permet d’éviter des traitements curatifs, rappelle le spécialiste.

Un traitement une fois par an au-delà de 40 000 km

La solution éco-conso est destiné à tous les véhicules de tourisme, 4x4 et utilitaires, thermiques ou hybrides, qu'ils roulent à l'essence, au diesel ou au bioéthanol, explique le groupe. Les experts de l'entretien des véhicules des deux enseignes préconisent de réaliser l’opération une fois par an sur tous les véhicules de plus de 5 ans ou de plus de 40 000 km, en complément de la révision.

La prestation est disponible pour l’heure dans une demi-douzaine de centres des réseaux. Il s’agit de la première phase de déploiement de ce service, indique l’entité. L’objectif de groupe reste une couverture totale du territoire d’ici un an.