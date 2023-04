Écoconduite : SoFleet s'allie à Nouvelle Route

En partant du constat qu'un responsable de parc peut réduire la consommation de ses véhicules de 10 à 20 % grâce à l’adoption de nouveaux comportements de conduite par les conducteurs, Sofleet a décidé de faire appel à Nouvelle Route pour enrichir sa solution de gestion de flotte et de télématique. En ligne de mire : le suivi de la consommation, des rejets polluants et l'amélioration des comportements des utilisateurs finaux sur le long terme. La finalité étant de proposer des outils permettant de réaliser un bilan carbone complet et surtout, de l’améliorer. Tous les types de véhicules (VL, PL) sont concernés, ainsi que tous les types de motorisations (thermique, hybride, électrique). Et ce, qu’il s’agisse de véhicules attribués ou partagés.

« Je souhaite déconstruire les idées reçues sur l’écoconduite, il ne s’agit pas de "rouler doucement" mais bien d’avoir une conduite confortable, qui bénéficie au portefeuille et à l’environnement », précise Olivier Duvert, président de Nouvelle Route. « Avec ce partenariat, nous souhaitons traiter de vraies problématiques. En proposant des indicateurs issus du terrain qui permettent de s’améliorer sur le long terme, nous allons au-delà de la gestion des risques routiers que proposent les télématiciens en général », poursuit Hugo Lemoine, responsable partenariats de Synox et SoFleet by Synox