Économie circulaire : Back2Car (Alliance Automotive Group) remanufacture les trains roulants arrière

Back2Car, la marque dédiée aux pièces issues de l’économie circulaire d’Alliance Automotive Group (Genuine Parts Company), vient d’enrichir son offre de composants remanufacturés avec l’arrivée à son catalogue de 17 références de trains arrière. Ces dernières complètent l’offre remanufacturée du distributeur déjà composée de moteurs et de boîtes de vitesses.

Ces pièces sont remises à neuf selon un processus industriel bien défini et rigoureux. Elles se destinent à certains modèles best-sellers (13) – 106, Saxo, 206, 306, Partner, Berlingo et Xsara – des marques Peugeot et Citroën âgés de 10 à 30 ans.

« Il est important de changer un train arrière en fin de vie qui peut mettre en péril la bonne tenue de route d’un véhicule, donc sa sécurité et celle des autres usagers de la route », explique AAG dans sa communication.

Ces trains roulants arrière sont garantis 2 ans. Ils peuvent être vendus à l’unité ou par lot en palette de 10, 20 ou même 40 unités. AAG met en avant un positionnement tarifaire plus qu’avantageux. À titre d’exemple, un train arrière de Peugeot 206 est vendu 220 euros (HT) en remanufacturé contre 859 euros pour le même modèle neuf.