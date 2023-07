Economie circulaire : Stellantis réaffirme à Rematec son attachement à la pièce reconstruite

Stellantis a récemment saisi l'opportunité de mettre en avant sa stratégie axée sur l'économie circulaire lors du salon Rematec, qui s'est déroulé à Amsterdam du 27 au 29 juin. Le constructeur s'est fixé un objectif ambitieux : parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2038 et générer un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros grâce à l'économie circulaire d'ici à 2030. Dans le cadre de cette démarche, Stellantis a développé le programme 4R, qui englobe le remanufacturage, la réparation, le réemploi et le recyclage.

Au cœur de cette stratégie se trouve le remanufacturage, qui est le principal pilier de l'approche de Stellantis. À travers son label SUSTAINera, l'entreprise offre une gamme étendue de pièces automobiles remanufacturées, comprenant pas moins de 13 000 références réparties sur 37 familles de produits. Parmi ces produits, on retrouve des éléments essentiels tels que les démarreurs, les alternateurs, les embrayages, les turbos, les injecteurs, les étriers de frein, les modules de commande électronique, les unités de contrôle, les systèmes multimédias, les réservoirs SCR, les transmissions, ainsi que les moteurs et les batteries haute tension spécialement conçus pour les véhicules électriques.

À l’échelle mondiale, les ventes de pièces remanufacturées SUSTAINera ont augmenté de 19 % en 2022

« Rematec nous a offert le contexte idéal pour établir de nouvelles relations professionnelles dans le secteur dynamique du remanufacturage, explorer de nouvelles opportunités d’extension de notre activité avec de nouvelles familles de produits et rencontrer de nouveaux partenaires et fournisseurs du monde entier. Nous nous réjouissons de poursuivre, dans les prochaines semaines et les prochains mois, les discussions initiées à Rematec », a déclaré Alison Jones, responsable de la business unit économie circulaire chez Stellantis.