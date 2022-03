EcoRégional Génération 3+, la très basse résistance au roulement par Continental

Développé pour convenir aux transports mixtes régionaux et longue distance, le Conti EcoRegional Generation 3+ représente une amélioration sans compromis pour cette gamme de pneus.

La gamme de pneus Conti EcoRegional Generation 3+ a été développée pour des trajets impliquant de multiples livraisons au cours d'une journée, en roulant sur des routes sinueuses et à circulation dense. Les pneus se distinguent par leur basse résistance au roulement et leur consommation de carburant réduite, leurs faibles émissions de CO2 contribuant à une mobilité durable et une approche logistique d’avenir.

Le nouveau Conti EcoRegional HS3+ conserve la conception de la bande de roulement de son prédécesseur. Ce pneu de nouvelle génération dispose de lamelles « poche » pour minimiser l'usure irrégulière et améliorer l’évacuation de l'eau pour une performance optimisée sur sol mouillé. Les lamelles pleine profondeur s’étendent sur 50 % de la largeur de la nervure alors que des géométries de rainures spécialement conçues assurent un transfert uniforme de la puissance ainsi qu'une longue durée de vie au pneu. Une grande partie de la réduction de la résistance au roulement résulte d’un mélange de gommes modifié et innovant de la bande de roulement.

Tout comme le Conti EcoRegional HS3+, le nouveau Conti EcoRegional HD3+ intègre la conception du profil de son prédécesseur. La conception éprouvée à espace réduit entre les blocs combinée à un nombre élevé d'arêtes d'accrochage de la bande de roulement offre une faible déformation, une basse résistance au roulement et un kilométrage élevé. Les lamelles 3D spéciales renforcent la stabilité et la durabilité de la bande de roulement. Une réduction substantielle de la résistance au roulement a été obtenue grâce à la mise en œuvre d'un procédé de production amélioré pour ce pneu dédié à l'essieu moteur. Une structure de carcasse modifiée améliore la résistance au roulement sans altérer le kilométrage.

Les pneus Conti EcoRegional HS3+ et Conti EcoRegional HD3+ portent le marquage 3PMSF sur leurs flancs, indiquant leur aptitude à rouler en conditions hivernales. Ces enveloppes sont ainsi conçus pour une utilisation toute l'année et par tous les temps. A noter que certaines dimensions peuvent être commandées en version "Intelligent Tire", pourvue en usine d’un capteur de pression et de température.

Les dimensions disponibles sont en Conti EcoRegional HS3+ sont : 315/70R22.5 - 315/80R22.5 - 385/55R22.5 - 385/65R22.5

Et en Conti EcoRegional HD3+ sont : 315/70R22.5 - 315/80R22.5