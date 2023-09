Écran arrière, sièges ventilés et chargeur sans fil... Tesla fait évoluer sa Model 3

Avec plus de 2 millions d'unités livrées à travers le monde depuis sa première commercialisation en 2017, la Tesla Model 3 a contribué à démocratiser les véhicules électriques avec des prix accessibles (à partir d’environ 45 000 euros) et un réseau de recharge étendu (venant de fêter ses dix ans et comptant plus de 800 stations en Europe). S’inscrivant comme le VE d’occasion le plus populaire en Allemagne, la berline de Tesla accuse cependant des immatriculations en recul depuis plusieurs mois, n’enregistrant que 3 966 exemplaires mis à la route en juin 2023 en France.

Afin d’endiguer cette chute, la marque d’Elon Musk a donc décider d’opérer plusieurs renouvellements esthétiques et technologiques sur sa Model 3. Sans toucher à l’ADN stylistique du véhicule, Tesla a toutefois optimisé ses lignes et ses surfaces de carrosserie pour les rendre plus aérodynamiques et ainsi augmenter l'autonomie de la voiture, passant à 513 km (WLTP) contre environ 450 km auparavant. Sa signature lumineuse se voit également redessinée pour une meilleure fusion au sein de sa structure. D’ailleurs, cette dernière peut désormais être peinte en deux nouvelles nuances soulignant ses courbes : Rouge Ultra ou Gris Stealth.

L’accent mis sur le confort, à l’avant comme à l’arrière

Mais il n’y a pas qu’à l’extérieur que la Tesla Model 3 fait peau neuve. L’essentiel des évolutions se retrouve en effet dans l’habitacle où les matériaux haut de gamme se conjuguent à présent avec un éclairage d'ambiance personnalisable. Les sièges avant, eux, sont maintenant ventilés tandis que les sièges arrière deviennent chauffants. Les suspensions s’avèrent quant à elles améliorées et la console centrale, repensée avec un revêtement en aluminium, intègre deux stations d’accueil pour smartphones avec recharge sans fil.

Mais c’est surtout à l’arrière que le changement le plus visible est à recenser puisque la deuxième rangée se dote d’un écran de 8 pouces avec contrôle de climatisation et divertissement intégrés. Parfait pour occuper les enfants !

À noter également le remplacement des comodos par des commandes au volant incluant à la fois des commandes haptiques et des boutons physiques, « pour une expérience de conduite libérée », fait valoir Tesla. À l’image de ce qui se fait sur les Model S et Model X les plus récents, la Model 3 déploie aussi une nouvelle fonction Smart Shift, système qui utilise les caméras du pilote automatique pour déterminer si la voiture doit être en stationnement, au point mort, en conduite ou en marche arrière.

Affichant des tarifs débutant à 42 990 euros et grimpant jusqu’à 50 990 euros pour la finition Grande Autonomie (629 km WLTP), cette Tesla Model 3 revue et corrigée annonce des livraisons à partir de la fin du mois d'octobre en Europe et au Moyen-Orient. Bien qu’étoffée, la berline demeure donc abordable, bien plus que sa sœur la Tesla Model S Plaid, qui vient toutefois de faire baisser sa facture de 131 490 euros à 109 990 euros.