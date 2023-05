Edeka séduit par Iveco et son S-Way GNL

Afin d'atteindre l'objectif d'atteindre une flotte complète de véhicules à faibles émissions de CO2 d'ici à 2025, la chaîne de supermarchés Edeka renouvelle sa flotte. L'enseigne a déjà commandé 275 S-Way GNL entre 2022 et cette année, avec l'objectif d'en recevoir 700 au total et remplacer ainsi complètement sa flotte de véhicules diesel en gaz. « D'ici 2025, nous voulons convertir l'ensemble de notre flotte de véhicules - environ 700 - en véhicules IVECO GNL et fonctionner à 100 % au BioGNL », confirme Mark Rosenkranz, porte-parole du Conseil d'administration d'EDEKA Minden-Hannover. Sur les 275 véhicules commandés ces derniers mois, 220 sont des Iveco S-Way GNL de 26 t de PTAC à 3 essieux équipée d'une caisse réfrigérée. Ils disposent d'un châssis standard 6x2 avec suspensions à air, une cabine Active Space, d'un troisième essieu relevable et orientable et doté d'un moteur gaz Cursor 13 de 460 ch. Le réservoir de GNL de 540 litres peut contenir au moins 195 kg de BioGNL, permettant une autonomie allant jusqu'à 800 km.

Plus de 80% de réduction des émissions de CO2 par rapport au diesel

Ces véhicules ont la possibilité de se ravitailler dans la station BioGNL de la chaîne de supermarchés allemande. Les 55 autres véhicules commandés sont des S-Way GNL tracteurs 4x2 de 44 t de PTAC. À la demande de l'enseigne les véhicules sont notamment équipés de la climatisation automatique et du chauffage d'appoint et de sièges Hi-Comfort avec support lombaire. Ils sont également dotés d'un volant multifonction en cuir, d'un store pare-soleil sur les vitres latérales, d'un caisson d'isolation thermique, d'un système d'infodivertissement, de grands coffres à bagages, d'une couchette surélevée avec filet de sécurité.