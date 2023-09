Edenauto se démarque dans le réseau de Nissan France

Depuis leur mariage en 2002, Nissan a gagné une place privilégiée pour le groupe Edenauto. Et réciproquement d’ailleurs. Il faut dire que dans un portefeuille de 18 marques automobiles, Edenauto possède 18 sites aux couleurs de Nissan. Elle est la troisième marque la plus vendue par l’opérateur, derrière Renault-Dacia-Alpine (51 sites) et BMW-MINI (19 sites). En 2023, Edenauto a pour objectif de vendre 3 774 véhicules neufs Nissan, contre 5 210 Toyota-Lexus et 24 989 Renault-Dacia.

Grâce à ces performances, l’opérateur s’est hissé au deuxième rang des cinq groupes de distribution les plus performants au sein du réseau Nissan. Il ainsi représente 7 % des ventes du constructeur en France. « C’est un groupe performant pour la marque, pour la partie commerciale comme l’aspect financière. Nous avons un partenariat très solide », souligne Richard Tougeron, directeur général de Nissan West Europe. À titre indicatif, ce Top 5 (dans l’ordre : Maurin, Edenauto, Emil Frey, Gueudet et Altaïr) totalise 35 % des ventes de Nissan. Le Top 10 concentre la moitié des ventes.

Une activité après-vente soutenue pour la marque Nissan

Parmi ses 18 concessions Nissan réparties sur la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie, Edenauto possède deux implantations aux portes de Bordeaux (33). C’est là où il enregistre le plus de ventes pour la marque Nissan. De fait, sur les 3 774 VN Nissan visés cette année, le groupe table sur 962 unités à Bruges. S’ajoutent ensuite Bayonne (64) avec 411 immatriculations et la zone Pau-Lons-Lescar-Orthez avec 359 ventes. Les performances bordelaises sont notamment portées par les ventes à professionnels. L’opérateur y rapporte de surcroît une activité après-vente soutenue. Il enregistre 500 entrées par mois à Bruges, rien que pour la marque Nissan, et 350 entrées à Villenave-d'Ornon.

Renforcer l'accueil client chez Nissan

Par ailleurs, Endenauto a choisi de passer un cap dans son investissement envers la marque Nissan. En effet, à l’instar de six de ses homologues (Gueudet, Maurin, Bernard, Rouyer, Emil Frey et Grasser), l’opérateur s’est montré volontaire pour tester une nouvelle expérience client. Ainsi, à partir d’octobre 2023, et ce jusqu’en mars 2024, il va renforcer l’accueil au sein des concessions Nissan en créant le métier d’Ambassadeur. Celui-ci aura pour mission d’accueillir les clients dès leur arrivée, de les écouter, les conseiller (notamment grâce aux essais routiers) sur les technologies et la gamme, et ce jusqu’à la mise en main du véhicule. « Sur les postes de vendeurs, nous sommes confrontés à beaucoup de turn-over. Aussi, nous intégrons une jeune génération qui n’a pas forcément d’appétence approfondie de la culture automobile, donc avoir quelqu’un qui puisse consacrer plus de temps aux clients pour parler des véhicules, approuve Lionel Prévost, directeur général du groupe Edenauto. C’est indéniablement une des pistes qu’il faut explorer si on veut améliorer l’expérience client ». Grâce à ce nouveau rôle, Nissan espère aboutir à un meilleur taux de conversion pour les ventes. « Le but final, que ce soit pour les concessionnaires comme pour nous-mêmes, c’est de vendre davantage, mais également vendre mieux avec plus de qualité, plus de satisfaction, et donc plus de fidélité et in fine, plus de rétention et d’attachement à la marque », complète Xavier Kroetz, directeur du développement réseau de Nissan.

S’orienter vers l’électromobilité

Fondé en 1978 par Pierre Aratto à Pau (64), le groupe Edenauto s’étend sur la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie avec 144 points de vente et une armée de 2 700 collaborateurs. Depuis décembre 2022, l’opérateur a aussi pris le virage de la diversification de ses activités en ouvrant à Bordeaux et Toulouse (31) une concession dédiée à l’électromobilité. Baptisées Edenmobilité, les deux structures proposent une gamme de véhicules 100 % électriques conçus par des fabricants français, allant du vélo au scooter. En 2022, l’opérateur a immatriculé 44 265 véhicules neufs et 38 365 véhicules d’occasion, générant un chiffre d’affaires consolidé de 1,4 milliard d’euros. Edenauto se positionne à la quatrième position de notre classement des cent meilleurs groupes de distribution français lors du précédent exercice.