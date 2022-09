Edenred et Betterway associés dans la gestion des aides à la mobilité des salariés

En proposant les solutions Betterway aux entreprises, Edenred couvre désormais l’ensemble des subventions de l’employeur destinées aux trajets domicile-travail de ses salariés : du forfait mobilités durables (FMD) pour les nouveaux modes de mobilité durable, en passant par la prise en charge d’une partie des abonnements de transport en commun ou encore la prime carburant. L'offre centralise en une seule et même solution, et au travers d'une « super App », l’ensemble des avantages auxquels un salarié peut accéder. Il est ainsi plus facile « d'adapter les modes de mobilité domicile-travail tout au long de l’année en fonction des besoins : en ayant recours à la prime carburant, à la prise en charge des frais de transport en commun, ou encore aux modes de déplacements verts couverts par le FMD (micromobilité, leasing de vélo, scooters électriques, recharge électrique, autopartage ou encore covoiturage) », précise un communiqué. La solution intègre également la possibilité pour les entreprises de paramétrer un compte mobilité en remplacement de la voiture de fonction de leurs salariés : le crédit mobilité.

Renforcer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs

Les initiatives en faveur du pouvoir d’achat, notamment pour lutter contre l’inflation, se multiplient. Prévu par la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, le plafond annuel d’exonération du FMD a, par exemple, été relevé de 500 à 700 euros (et 800 euros en cas de cumul avec un abonnement de transport en commun) pour 2022 et 2023. La limite d’exonération des frais de transport en commun des salariés a, quant à elle, été relevée à 75 % du prix des titres, contre 50 % précédemment. Dans ce contexte, 80 % des employeurs disent avoir connaissance de cette solution (contre 69 % en 2021), et près de 40 % des organisations qui ne l’ont pas déployé, envisagent de le faire prochainement. En plus de participer positivement à leur politique RSE pour 69 % des dirigeants d’entreprise interrogés, l’offre de mobilité contribue à la marque employeur (pour 68 % d'entre eux) et vient répondre aux attentes de leurs collaborateurs (à 62 %).