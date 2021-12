Edenred intègre l'autopartage Free2move à son Ticket Mobilité

Le Ticket Mobilité d'Edenred fonctionne comme un « Ticket Restaurant du trajet domicile-travail », permettant aux salariés de bénéficier de façon simple d'une prise en charge par leur employeur de leurs frais de déplacement, jusqu’à 600 euros par an dans le cadre du forfait mobilités durables. Lié à un compte 100 % digital, accompagné d’une carte de paiement et d’une application mobile, il permet d’accéder aux nouvelles mobilités douces et partagées, comme le vélo ou le covoiturage, comme de régler les frais de carburant (thermique et électrique).

Fort de 150 partenaires, le Ticket Mobilité ajoute une corde à son arc avec l'arrivée de Free2Move et la possibilité pour le collaborateur de payer son abonnement au service d'autopartage avec sa carte. « Nous avons l’ambition de construire l’écosystème de mobilité domicile-travail le plus complet du marché, pour accompagner au quotidien les salariés français vers une mobilité douce, propre et accessible. Nous sommes heureux de ce nouveau partenariat avec Free2move. Nous permettrons ainsi à nos utilisateurs de réduire les émissions de CO2 liées au transport », déclare Jean-Cyrille Girardin, directeur des réseaux partenaires marchands d’Edenred France. Et Elodie Picand, directrice marketing services de mobilité Free2move, d'ajouter : « Engagés à rendre la mobilité électrique accessible à tous pour un usage du quotidien, nous sommes fiers d’offrir aux clients Edenred Ticket Mobilité, la possibilité de disposer de nos 600 véhicules électriques pour un usage à la minute, à l’heure ou à la journée ».