Edouard Schumacher s'offre une bouffée d'oxygène en devenant distributeur Dallara

Edouard Schumacher devient distributeur de la marque Dallara. Déjà représentant de constructeurs prestigieux comme Alpine, Bugatti, Lamborghini, McLaren, Maserati et Porsche, le dirigeant ajoute la vénérable firme italienne à ce panel déjà très riche. Pourquoi aller chercher cette firme aux volumes confidentiels ? « C’est avant tout une rencontre entre deux familles », confie Edouard Schumacher. Une histoire personnelle et une histoire de passion. Dallara reste avant tout très impliquée dans le sport automobile et l’ingénierie. « L’essentiel de notre activité concerne les voitures de course que nous concevons et nos services de R&D », confirme Andrea Pontremoli, CEO de Dallara. Des services qui travaillent notamment pour des marques aussi prestigieuses que Bugatti, Lamborghini ou Maserati. La voiture de série conçue en interne et baptisée Dallara Stradale reste avant tout le rêve concrétisé de Giampaolo Dallara, fondateur de l’entreprise et figure emblématique de l’ingénierie automobile italienne des soixante dernières années. Ancien de Ferrari et Maserati, l’ingénieur est notamment connu pour son rôle important dans la conception de l’iconique Lamborghini Miura, au début des années soixante. Si le technicien a aujourd’hui pris du recul, « tout le savoir-faire de Dallara est intégré dans notre voiture », souligne Andrea Pontremoli. Le résultat donne un modèle très différent de ce que proposent des marques comme Ferrari ou Lamborghini. « Un véritable coup de foudre » pour Edouard Schumacher mais aussi une offre complémentaire pertinente pour EF Schumacher, label regroupant les marques de prestige au sein de LS Group.

Une communauté plutôt qu’une concession

L’arrivée de Dallara au sein du groupe ne constituera pas un apport en volumes. La Stradale reste une voiture conçue par des techniciens spécialisés pour des connaisseurs passionnés. « Cette voiture est différente de toutes celles que j’ai pu conduire », avoue Edouard Schumacher. Une différence qui se retrouve aussi dans le modèle de distribution proposé par la firme. « Nous n’avons pas de zone définie, pas de normes strictes à respecter, nous sommes libres. Nous n’avons aucun carcan », explique le distributeur. Une relation éloignée des évolutions actuelles de la distribution automobile. « Une vraie bouffée d’oxygène » comme le souligne malicieusement Edouard Schumacher. Ainsi, Dallara ne devrait pas avoir de showroom fixe mais la marque sera représentée par EF Schumacher sur différents lieux en lien avec la passion automobile. « La marque nous a confié le soin de créer une communauté de passionnés », explique le distributeur. Pour symboliser cette mission, le groupe a fêté le lancement de la marque au sein d’une conciergerie automobile parisienne. Cette dernière gère et abrite plusieurs dizaines de voitures de sport pour le compte de leurs propriétaires. Un lieu idéal pour présenter plusieurs Dallara d’exception, dont la première configurée par EF Schumacher. « Nos clients ont pu découvrir les voitures mais aussi rencontrer la famille Dallara. Cette proximité est unique », souligne le dirigeant. Une relation constructeur-distributeur-client aux antipodes des pratiques actuelles.