Einhell ouvre sa gamme « Professional » avec la clé à choc Impaxxo 18/400

Compacte et puissante, la nouvelle machine fonctionnant sous batterie de 18 volts est dotée d’un moteur sans balais (brushless) qui développe un couple de 400 Nm pour un régime de rotation variable pouvant atteindre les 2 100 tr/min. Affichant un poids limité de 2 kg (sans batterie), la clé Impaxxo 18/400 peut-être utilisé de façon soutenue sans craindre de fatigue excessive pour l’opérateur. Doté d’un carré d’entrainement de 1/2, la machine s’ouvre à l’ensemble des douilles ou embouts de cette dimension standard. Comme l’ensemble des outils de la marque, la clé Impaxxo est compatible avec la gamme de batteries interchangeables Einhell Power-X Change 18 V disponibles de 2.0 Ah à 6.0 Ah.

Rappelons que le concept d’Einhell est de permettre le fonctionnement de l’ensemble de sa gamme d’outillage sans fil avec un seul type de batterie : la Power X-Change lithium-ion de 18 volts et son chargeur unique. Ce concept, adopté dès l’origine du développement de l’outillage sans fil de la marque, permet à l’usager d’utiliser plusieurs machines sans avoir à multiplier le nombre de batteries et de chargeurs. Tout en conservant ce principe du modèle unique (forme, dimension et tension) de batterie, Einhell la décline en plusieurs capacités : 2 - 3 - 4 - 5,2 et 6,0 Ah et s’autorise le couplage en série lorsque la puissance des machines exige une tension supérieure (36 et même 72 volts).

Disponible immédiatement, la clé Impaxxo 18/400 est livrée avec un adaptateur et un jeu de 3 douilles longues.